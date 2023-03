El cantante mexicano Jary Franco le pidió al piloto Sergio “Checo” Pérez que se "chín... a (Max) Verstappen”. Y es que, en entrevista con el portal Marca México, Franco aseguró que Checo es uno de los cinco mejores deportistas de la historia.

"Chín... a Verstappen. Máximo respeto como corredor porque es muy bueno, pero yo soy de los que, después de todo lo que pasó, se me salió del corazón y ya no lo apoyo. Apoyo a Red Bull, pero sólo por Checo. Este cuate no sabe lo que es el compañerismo”, condenó el cantante.

A propósito de su canción “De 0 a 100 Checo Pérez” —la cual ya tiene 2.4 millones de visualizaciones en YouTube y más de un millón de reproducciones en Spotify— Jary Franco aseguró que “está muy orgulloso” de que todo lo que su “paisano” está logrando y que, si bien el tema no es un corrido para Checo, el piloto “es un ejemplo de una persona triunfadora”.

“Pudo ser segundo lugar si Verstappen nos hubiera echado la mano, pero haber logrado el tercero fue algo histórico. Ojalá pase más veces, aunque va a ser complicado”, sentenció Franco.