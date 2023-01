El ex piloto brasileño de Fórmula 1, Felipe Massa, recordó su paso por la escudería Ferrari de 2006 a 2013, etapa en la que compartió equipo con Michael Schumacher y Fernando Alonso, siendo muy crítico con este último, asegurando que no fue el mejor compañero.

Massa fue compañero de Schumacher en su última etapa en Ferrari, y recuerda con gratitud esa parte de su carrera. "Fue genial, fue una gran experiencia. Fue un momento memorable ser compañero de equipo de Michael Schumacher. Aprendí mucho de él" aseguró.



"Era un piloto excepcional, estábamos muy unidos. Después de todo, tuve la suerte de ser parte de esta experiencia" agregó antes de arremeter contra el piloto español.

Como en cualquier deporte de equipo, aceptar que un compañero es mejor que tú no siempre es fácil, y algunos no pueden manejar el ego para construir una dinastía. En el caso de Massa-Alonso, el dos veces campeón del mundo era ampliamente superior al brasileño y al parecer, la relación en el taller no era la mejor.

"En primer lugar, Alonso era y es un piloto increíble, no puedo decir otra cosa al respecto. Pero la verdad es que dentro del equipo era bastante complicado trabajar con él. En realidad, el equipo se dividió en dos. Y al final, no fue bueno para la escudería a la hora de conseguir los resultados". sentenció Massa.

