Max Verstappen se consagró campeón de la Fórmula 1 tras terminar el Gran Premio de Japón en primer lugar, y tras la penalización a Charles Leclerc, se confirmó que el neerlandés sería el bicampeón.

We’ve been absolutely on it, the whole year. A season where we had a difficult start but kept it cool, bounced back and never let go. pic.twitter.com/lRX9mj1siw



"Estuvimos encima de esto todo el año. Una temporada donde tuvimos un inicio complicado pero mantuvimos la calma, nos levantamos y nunca lo dejamos ir" publicó en redes el compañero de Sergio Pérez.



Congratulations, champion! @Max33Verstappen Well deserved championship. I feel very proud of you and what a way to do it, in front of our Honda home race! Let’s go for more! 1-2 to finish this championship on top! Congrats @redbullracing pic.twitter.com/M8LWSS5jei



El piloto mexicano felicitó a su compañero y lo invitó a ir por más y conseguir el 1-2 en el campeonato de pilotos. "Muy merecido campeonato. Me siento muy orgulloso de ti y la forma en que lo hiciste. Vamos por más, el 1-2 para terminar la temporada en lo más alto" comentó Checo.



Big congratulations @Max33Verstappen for winning your second world championship. Today wasn’t a great day for us, way too much degradation. We’ll keep pushing until the end no matter what. pic.twitter.com/4KNW5WOdBw

Otro de los que se tomó el tiempo para saludar al campeón fue Charles Leclerc. El piloto de Ferrari está en el tercer lugar por el campeonato de pilotos a un punto de distancia del Checo y a pesar de pelear mano a mano toda la temporada con Verstappen, reconoció el logro del neerlandés. "Muchas felicidades por ganar tu segundo campeonato del mundo. Hoy no fue un gran día para nosotros, mucha degradación. Seguiremos empujando hasta el final sin importar nada" concluyó el monegasco.

Congrats @Max33Verstappen for your 2nd World Title. Well deserved https://t.co/AWO7M13zkq

El compañero de Lewis Hamilton, George Russell, también felicitó al ganador del Gran Premio de Japón y se unió a las críticas a la Fórmula 1 por las incidencias durante la carrera.



Firstly, huge congrats to Max on the title: very much deserved.

Secondly, thank you to the fans who stayed out in the rain. A shame we couldn’t make a better race of it, but your support was incredible.

Finally, a tractor should never be on a circuit when race cars are… never!

— George Russell (@GeorgeRussell63) October 9, 2022