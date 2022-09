La decimosexta carrera de la Fórmula 1, que se llevará a cabo en el Gran Premio de Italia, tuvo una vez más la incertidumbre en varios pilotos que no sabían en qué posición iban a salir el domingo, aunque en redes sociales ya expresaron sus sentimientos al respecto.

En el caso de Sergio Pérez, el mexicano sufrió una pérdida de 10 posiciones tras cambiar el motor de combustión interna.





Su compañero, Max Verstappen, tendrá una penalización de cinco posiciones por el cambio de motor, con lo cual se ubica en la séptima posición de la parrilla de salida, por detrás de Fernando Alonso y Pierre Gasly.



Este último no tenía ninguna sanción pendiente, sin embargo no sabía en qué posición iba a colocarse, y bromeó al respecto pidiendo ayuda para sacarse la duda vía redes sociales.



Can someone tell me in which position I will start tomorrow’s race?

— PIERRE GASLY (@PierreGASLY) September 10, 2022