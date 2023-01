Formador de jugadores asegura: El talento de busca en las calles

Ayer los futbolistas salían del barrio, de las cascaritas que se disputaban en la calle.... Hoy eso no existe, pero aún así, asegura Luis Pato Baeza, buscador y formador de talentos: “Se debe acudir al barrio, a la calle por ellos. Sí, ya no se juega en la tierra, en el asfalto, hoy hay clubes, mejores canchas, ligas donde se realizan torneos importantes, también hay que ir a la Tercera División, donde haya torneos, hay que acudir ahí, porque la búsqueda del futbolista es algo constante, que nunca se termina”.

Cuando se habla de crisis en el futbol mexicano, constantemente se señala hacia las bases, hacia la búsqueda y desarrollo de talento. Pero en realidad es hora de darle importancia a la parte básica de la industria.

“Sí, escucho que ya no se va al barrio, pero hoy más que nunca hay que acelerar la búsqueda, porque esto es una industria y encontrar nuevos jugadores es la base de ésta”.

Por las manos de Baeza han pasado jugadores como Erik Lira, Jesús Gallardo y Luis Fuentes, entre los más conocidos y reitera que ese trabajar, buscar y formar “debería ser considerado como pieza de máxima importancia en un equipo, claro, partiendo de saber a dónde quiere apuntar el club, porque así se puede saber hacia dónde quiere apuntar también el futbol mexicano”.

La corrupción. Hay muchos mitos alrededor de la búsqueda de los futbolistas. Se habla de corrupción, de que los buscadores piden dinero a jugadores o padres para llevarlos a los clubes: “Los padres muchas veces tienen la idea de que esto funciona así. He visto a papás que llegan a ofrecer dinero para que su hijo triunfe; cuando eso pasa, en lo particular, cierro las puertas. Los clubes no piden dinero, la gente sí, y muchas veces esa gente no trabaja ni en el equipo. Para llegar no hay que pagar, hay que tener talento, sufrir, caerse y claro, saber levantarse”.

Así que para ayudar a salir de esta crisis al futbol mexicano, “hay que mejorar la búsqueda, mejorar la competencia, fomentar la salida al extranjero. En sí, hay que buscar ganar, ganar, reitero, esto es una industria y comienza desde la búsqueda del talento y tenemos que ir hacia donde está, sea donde sea”.