El Gran Premio de Canadá volvió a tener invitados especiales en la pista, ya que durante las prácticas libres que realizaron el viernes una marmota se atravesó.

En el video que publicó la Fórmula 1 se le observó al animal cruzar el circuito Gilles Villeneuve al mismo momento que circulaban los monoplazas de Alpine y Ferrari, este último era conducido por el piloto Carlos Sainz.



We've missed our furry little friends in Montreal #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/hlakrl0cw0

— Formula 1 (@F1) June 17, 2022