Estrella de la WWE sufre derrame cerebral

Jerry El Rey Lawer una de las figuras legendarias de la WWE sufrió un derrame cerebral masivo el pasado lunes estando en su domicilio.

El luchador fue operado y se encuentra en recuperación en un hospital de Fort Myers, Florida.

Segú su cuenta de Twitter, Lawer tiene “su habla es limitada, pero con la rehabilitación recuperará una recuperación completa. Se agradece a todos por las continuas oraciones y regresará en un futuro cercano”.

Este es el segundo derrame que sufre el luchador, quien es miembro del salón de la fama de la WWE desde 2018, y quien a sus 77 años de edad aún luchaba esporádicamente de manera independiente.

El Rey Lawer inició su carrera en los encordados en 1970, en 1982 formó parte del extraño espectáculo montado por el comediante Andy Kaufman, quien en ese momento luchaba contra mujeres, declarándose campeón de pesado de Intergender.

Lawler se enfrentó a Kaufman mandándolo al hospital y después lo abofeteó en el famoso programa nocturno de Late Night with David Letterman.



Al final se reveló que todo fue parte de un acto montado.

Desde el 2010 era comentarista estelar en la WWE, luchando de forma esporádica, hasta que salida de la organización, en 2019.



Update on Jerry: After suffering a massive Stroke Monday. He is now recovering in a Fort Myers, FL hospital. His speech is limited, but with rehabilitation will regain a full recovery. He thanks everyone for the continued prayers and will be back in the near future. pic.twitter.com/2Ge4XuKVr4

— Jerry Lawler (@JerryLawler) February 8, 2023