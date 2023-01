Estados Unidos anuncia DT Interino tras escándalo de Gregg Berhalter

Anthony Hudson fue nombrado este miércoles entrenador interino de la selección de fútbol de Estados Unidos tras una polémica salida de Gregg Berhalter, DT del seleccionado en Qatar 2022, denunciado por los padres de uno de sus jugadores por un caso de violencia de género que protagonizó en 1991.

Hudson - asistente de Berhalter en el Mundial- guiará a los estadounidenses, coanfitriones con México y Canadá de la Copa del Mundo de 2026, en su entrenamiento en Los Ángeles antes de los amistosos contra Serbia el 25 de enero y Colombia el 28 de enero, dijo el director deportivo de US Soccer, Earnie Stewart.

Hudson, de 41 años, fue seleccionador nacional de Nueva Zelanda y Baréin, así como de la selección Sub 20 de EU.

El nombramiento de Hudson llegó un día después de que Berhalter, cuyo contrato como entrenador de EU terminó el sábado pasado, admitió haber pateado a su futura esposa Rosalind en un incidente de 1991 que, según dijo, estaba siendo usado en su contra de manera amenazante.

"Fue un momento vergonzoso y del que me arrepiento hasta el día de hoy", dijo Berhalter. "No hay excusas para mis acciones esa noche". Berhalter dijo que recibió terapia después de las patadas y que no ha repetido ningún incidente físico.



Así comenzó la polémica en torno a Gregg Berhalter

La controversia se ha convertido en una disputa pública desordenada que involucra a Berhalter; el excapitán estadounidense Claudio Reyna, quien fue el padrino de la boda de Berhalter; Danielle Egan Reyna, exjugadora estadounidense; Rosalind Santana Berhalter, la esposa del entrenador y compañera de cuarto de Egan en la universidad; y Gio Reyna, el centrocampista de 20 años limitado a 53 minutos por Berhalter en el Mundial 2022.

Sigue a un acuerdo de $ 24 millones por parte de la USSF el año pasado de una demanda por discriminación presentada por jugadoras estadounidenses y una investigación independiente que reveló abuso emocional sistémico y conducta sexual inapropiada en la Liga Nacional de Futbol Femenino.

La USSF anunció el martes que Berhalter estaba bajo investigación. El entrenador, cuyo contrato expiró el mes pasado, emitió simultáneamente un comunicado en el que decía que una persona se comunicó con la USSF "diciendo que tenían información sobre mí que 'me derribaría'".

Danielle Reyna dijo que le contó a Stewart sobre el incidente de 1991 el 11 de diciembre, cinco días después de que Berhalter hiciera comentarios en la Cumbre sobre Liderazgo Moral del Instituto HOW para la Sociedad que no citaba a un jugador por su nombre pero que claramente eran críticas a Gio Reyna. Los extractos fueron publicados en un boletín de Charter Works, que dijo que los comentarios fueron "erróneamente autorizados para su publicación".

“Quería hacerle saber que estaba absolutamente indignada y devastada porque Gio había sido puesto en una posición tan terrible, y que me sentía personalmente traicionada por las acciones de alguien a quien mi familia había considerado un amigo durante décadas”, dijo Danielle Reyna. en un comunicado el miércoles. “Como parte de esa conversación, le dije a Earnie que pensaba que era especialmente injusto que Gio, quien se disculpó por actuar de manera inmadura sobre su tiempo de juego, todavía estaba siendo arrastrado por el barro cuando Gregg había pedido y recibido perdón por hacer algo tan mucho peor a la misma edad.”

Berhalter y su esposa Rosalind habían “hablado abiertamente” sobre el asunto, dijo el martes la USSF, y Berhalter admitió la patada. Pero Danielle Reyna criticó la descripción de Berhalter de los eventos de 1991.

“Las declaraciones de ayer minimizan significativamente el abuso de la noche en cuestión”, dijo. “Rosalind Berhalter era mi compañera de cuarto, compañera de equipo y mejor amiga, y la apoyé durante el trauma que siguió. Me tomó mucho tiempo perdonar y aceptar a Gregg después, pero trabajé duro para darle gracia y finalmente hice que tanto ellos como sus hijos fueran una gran parte de la vida de mi familia.



“Hubiera querido y esperado que le diera la misma gracia a Gio. Es por eso que la situación actual es tan dolorosa y dura”.

La USSF contrató al bufete de abogados Alston & Bird para investigar la situación. El nuevo director ejecutivo de la USSF, JT Batson, dijo que la empresa intentará determinar si Jay Berhalter, el hermano de Gregg, quien fue director comercial de la USSF en 2018, estaba al tanto del incidente en el momento en que contrataron a su hermano.

“Ninguno de nuestros líderes actuales estaba al tanto de esto”, dijo Batson sobre el incidente de 1991 . "Esto es algo que Alston & Bird, como parte de la investigación, estoy seguro, tratará de entender".

La selección masculina de Estados Unidos fue eliminada de la Copa del Mundo de 2022 con una derrota por 3-1 ante Holanda por 3-1 en los octavos de final. Berhalter fue cuestionado repetidamente por los medios sobre la falta de tiempo de juego de Reyna.