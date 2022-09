Equipo infantil es patrocinado por Hooters y las redes explotan en su contra

Un escándalo más sacudió el futbol al nivel internacional, ahora gracias al polémico patrocinio de la cadena de restaurantes Hooters a un equipo infantil en Inglaterra.

En sus redes sociales oficiales, la sucursal de Nottingham publicó imágenes anunciando la alianza con el equipo Burton Joyce, compuesto por niños menores de diez años y donde un par de sus trabajadoras aparecen posando junto a los niños.



Hooters of Nottingham have sponsored a local Under-10s football team

LOOK HOW HAPPY THE LADS ARE pic.twitter.com/7qo7foHLVd

