En Rayados no piensan en más refuerzos pese a las lesiones en el equipo

El técnico de Rayados de Monterrey, Víctor Manuel Vucetich, tratará que su directiva no gaste en más refuerzos, a pesar de las lesiones que ha tenido el plantel.

Los Rayados han perdido por lo que resta del torneo al ecuatoriano Joao Rojas, quien se lesionó en sus primeros minutos de juego en México, además de que tendrá de baja por un mes, hasta ahora, al portero Esteban Andrada.

Ante esto, ¿pedirá más refuerzos?

“La verdad es que no he charlado con la directiva”, comentó el veterano técnico… “Tocaré el tema, veremos qué piensan, pero hay que tomar en cuenta que son dos elementos que siguen cobrando su sueldo, que se pagó por su ficha, así que es un gasto que el equipo, hay que ver también cómo está la cuestión del presupuesto destinado para este torneo. Si hay opciones, adelante, y si no, tengo un buen cuadro, trabajaremos con lo que hay”.



Será complicado, no lo niega: “A veces las circunstancias del futbol son así. Trataremos de adaptarnos lo más rápido posible para seguir dando resultados. Dimos un buen paso la semana anterior (con el triunfo ante el América), así que creo que estamos dando confianza a los elementos adecuados en el equipo”.

Sobre qué es lo que hay que trabajar, después de haberse jugado ya dos fechas del Apertura 2022, Vucetich mencionó: “El equilibrio. Antes nos decían que por qué no metemos goles, hoy nos señalan porque nos están metiendo muchos, pero mientras metamos más de los que nos hagan, todo estará bien. Vamos en la búsqueda del equilibrio, de eso se trata todo esto”.

Finalmente dijo que en el caso de Germán Berterame, aún no se espera que llegue su carta de liberación, para poderlo tomar en cuenta.

Rayados de Monterrey visitará el domingo al Atlético de San Luis.