Emilio Lara y Santi Giménez, dos joyas “descubiertas” por Gerardo Martino

Aunque asegura que no quiere darse crédito, Gerardo Martino recuerda que él fue de los primeros que confió en dos de las más importantes promesas del futbol mexicano, esas que prometen ser figuras durante los próximos años.

Cada uno en su actual dimensión, Santiago Giménez y Emilio Lara acaparan reflectores, pero el "Tata" no olvida que hace unos cuantos meses fueron considerados para la Selección Nacional, pese a que no jugaban con el Cruz Azul y el América, respectivamente.

"Por decisión propia, incorporamos a jugadores que no veíamos en el radar", recuerda el técnico de la Selección Nacional. "Si no llamo a Santi, que no era titular en Cruz Azul... Ahora está en el Feyenoord; no digo que por nosotros, pero si fue titular fue mucho por lo que hizo en Selección".



Y con el joven sensación de las Águilas sucede algo bastante similar, porque "Emilio Lara, antes de que jugara en América, se llamó a Selección".

El defensa azulcrema no está en la actual convocatoria, por lo que parece un hecho que no será considerado para Qatar, a diferencia del "Bebote", quien lucha por un sitio en el eje del ataque.

Eso sí, Martino advierte que "a nadie le he garantizado que estará en la Copa del Mundo. Hay más certezas que interrogantes (en la lista definitiva). Faltan 60 días, debe haber más certezas que dudas".

PUEDES VER: Jorge Campos pide confiar en la Selección Mexicana para Qatar 2022