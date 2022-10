El objetivo de Rafa Puente, una preocupante situación en Pumas

Rafael Puente del Río llega con un escenario similar al de un estratega interino. Las críticas hacía la directiva y su persona lo confirman, pero también por un factor determinante: llega por un torneo nada más.

El joven timonel llega únicamente por seis meses, a la espera de los resultados que le den un respaldo, pero con una misión que ya preocupa en el seno universitario.

“Es por un torneo y el objetivo conseguir los puntos que nos saquen del sitio donde estamos con riesgo de tener que pagar”, declaró Miguel Mejía Barón sobre la llegada de Puente del Río.



Las críticas sobre la directiva universitaria, como hacia el nuevo director técnico, han sido una constante desde que comenzó el rumor; sin embargo, el vicepresidente deportivo lo toma con normalidad.

“Tengo muchos años con esto. Aprende uno a vivir con esto. Presión es para personas con trabajos que no se deben mencionar. Lo mío es una bendición y no me pesa”, agregó Mejía Barón.

Asimismo, el tema de los refuerzos, como de las posibles bajas, aseguró que son un tema que apenas se analizará una vez que Puente del Río tome las riendas auriazules.

En la tabla de cocientes, los Pumas se encuentran en la posición 12, a cuatro sitios de llegar a los lugares que los sentenciarían a pagar su respectiva multa. Se viene un difícil semestre para los de la UNAM.



