El nuevo DT de la Selección Mexicana debe tener dotes de sicólogo

Quedan pocos días para saber quién será el próximo técnico de la Selección Mexicana y son tres nombres, parece, los que quedan en la carrera final: Ignacio Ambriz, Miguel Herrera y Guillermo Almada. Pero... ¿qué es lo que le conviene al futbol mexicano? ¿Qué estilo de juego, qué personalidad de entrenador es la que encaja en el Tricolor?

Fernando Huerta, un experto en táctica, auxiliar de varios entrenadores en México habla acerca de parados, de los sistemas que utilizan estos tres estrategas, pero pone énfasis en que al momento de escoger se tome en cuenta a la persona que conozca la idiosincrasia nacional, punto clave.

“Los tres son grandes técnicos y han logrado conseguir un campeonato, lo que provoca que sean elegibles. No me basaría en si son ofensivos o defensivos, me basaría en el conocimiento que tienen en el campo y en la idiosincrasia del jugador mexicano y ahí Nacho y Miguel tienen ventaja, además de todo, jugaron en Selección”, manifiesta.

Pero además de los tres mencionados, debería agregarse a “Jaime Lozano, joven preparado que tiene esa visión de hacer cosas diferentes y Lionel Scaloni [técnico de Argentina] es un ejemplo de eso. Scaloni rompe las paradigmas de todos los técnicos: No dirigió en Primera, le llegó el puesto de otra manera… Pero me iría con los técnicos mexicanos, sólo que se rodeen de los mejores colaboradores preparados, los mejores de México”.

El nuevo técnico tendrá muchas tareas de cara al Mundial de 2026, ¿habrá tiempo para cumplir con la principal, que es meterse en un Top 8 mundial? “Claro que es posible, lo hacen en todo el mundo… Un seleccionador debe acudir a los entrenamientos, detectar defectos y virtudes y con la nueva tecnología reunirte y platicar con el jugador. Hay grandes áreas de oportunidad”.