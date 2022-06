¡El efecto de Checo Pérez! Red Bull vuelve a estar en la cima del campeonato después de 11 años

Sergio ‘Checo’ Pérez se ha robado los reflectores del mundo en los últimos meses por su destacada actuación junto a Max Verstappen con la escudería de Red Bull en la Fórmula 1.



Y es que gracias al resultado que obtuvieron en el Gran Premio de Azerbaiyán, sus dos pilotos aparecen en los dos primeros lugares en el Campeonato Mundial de Pilotos, algo que no ocurría desde hace más de 10 años.



Not since the 2011 Belgian Grand Prix has @redbullracing had the top two spots in the Driver Championship Standings

Could it be a sign of things to come? #F1 pic.twitter.com/wUBPPrSpJB

— Formula 1 (@F1) June 14, 2022