El CMLL comienza a tener una 'lluvia de retos' rumbo a su Aniversario 89

El Consejo Mundial de Lucha Libre comienza a calentar su cartelera para el Aniversario 89 que se celebrará el próximo 16 de septiembre. En este evento la empresa suele tirar la casa por la ventana con grandes luchas, las cuales ya empiezan a tomar forma.

En el pasado Viernes Espectacular en la Arena México hubo una lluvia de retos que podrían encender la cartelera para el evento magno del CMLL. Las luchas de apuestas son las que más quiere la gente y los luchadores quieren darle ese gusto al respetable.



Una de las cabelleras más cotizadas es la del Bárbaro Cavernario, quien primero retó a Niebla Roja por el Campeonato Mundial de peso Semi Completo, pero para el Aniversario esperan jugarse la mata, "Mi cabellera esta puesta para el que sea. Niebla Roja, me vas a dar el gusto de quitarte ese campeonato y sea cual sea el resultado, quieres una lucha de cabelleras y te voy a dar el gusto de esa lucha", amenazó el 'Rey del Garrote.

Por otra parte, el luchador del momento, Soberano Jr, quiere la máscara de Templario, y esa lucha es una de las que más podría esperar el público para la próxima gran fiesta del mes de septiembre, "Vengo por todo. Quiero hacer historia, estoy trabajando para ser una estrella y este tipo de duelos son los que me gustan, que se metan con mi máscara y con mi orgullo", comentó Templario.



Por su parte, Soberano Jr busca que está lucha de apuestas pueda ser el gran atractivo, "Hemos demostrado las veces que nos hemos enfrentado con grandes luchas, creo que ya es hora de un duelo máscara vs máscara, voy por un mano a mano.

Dos históricos del Consejo Mundial de Lucha Libre son Último Guerrero y Averno. Ambos quieren jugarse la cabellera en el 89 Aniversario, "Estoy arriesgando la cabellera, perderla sería una humillación muy grande. Averno es un luchador muy completo. Me sorprendí que haya aceptado y esperemos ver la firma de contrato", declaró el luchador 'De Otro Nivel'.

Puedes leer: "Julio César Chávez arma un fiestón para festejar sus 60 años"

El Amo y Señor de las Tempestades ya amenaza con dejar pelón al Último Guerrero, "Es un reto. Me llena de satisfacción porque sé que no me estoy enfrentando a cualquier luchador y llevarme esa cabellera no va a ser fácil, pero sí va a ser algo maravilloso salir con sus pelos en mi mano", lanzó Averno.

Solamente habrá que esperar con el paso de las semanas qué luchas serán las pactadas por el CMLL para el Aniversario 89, pero sin duda estos retos que van naciendo lucen espectaculares para realizar una fiesta que pueda tener un lugar especial en la historia.