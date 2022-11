Tal parece que los nacidos en la antes llamada Holanda, hoy conocida como Países Bajos, hacen hasta lo imposible por convertirse en los "villanos favoritos" de la afición al deporte en México.

Hace poco más de ocho años fue Arjen Robben, aquel hábil -pero facilito para la caída- atacante que destacó en el Real Madrid y el Inter de Milán, que todavía no se sabe si fue tocado por Rafael Márquez en los octavos de final del Mundial Brasil 2014, pero el árbitro señaló penalti y ya sabemos el resto de la historia.



Ahora es Max Verstappen, bicampeón de la Fórmula Uno, y amigo personal (guiño, guiño) de Sergio Pérez, a quien no quiso ceder su lugar en el Gran Premio de Brasil.

"Checo" pelea por el subcampeonato en la máxima categoría y cualquier unidad ayuda, por lo que molesta su actitud de no dejarlo pasar ¡Verstappen ya no pelea nada! Es bicampeón y Red Bull ya ganó el campeonato de pilotos. ¿Qué le costaba dejarlo pasar? No cabe duda de que los nacidos en el Reino de los Países Bajos no gozan de mucha popularidad en México.