Directivos de la Liga MX ignoran iniciativa de regular venta de cerveza en los estadios

Hasta el momento, la Liga MX, no se ha opuesto o no se ha manifestado acerca de la iniciativa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para regular la venta de cerveza en los estadios de futbol. Otros deportes que se pueden ver afectados con esto, sí lo han hecho.

“La Liga MX no se ha acercado a tratar este tema. He hablado con las cerveceras y están conscientes de que debe haber una regulación, pero la Liga no”, manifiesta la senadora Lilia Margarita Valdez, presidenta la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.



Es claro, y no sólo es en los estadios, “en México se vende mucha cerveza, grandes cantidades. La venta asciende sábado, domingo y lunes, hay mucha venta, tanto legal como clandestina”, reitera.

A la senadora Valdez le ha llamado mucho la atención que la asociación que regula el deporte más importante no sólo del país, sino del mundo, no se haya manifestado. “No, no me ha llegado ninguna propuesta de la Liga MX, de quienes promueve este deporte… No hay nada aún”.

De donde sí han surgido algunas manifestaciones es de otras asociaciones deportivas, que ven en esta regulación un modo de salir afectados. “Me han llegado cartas de empresas de lucha libre, de la Triple A, de la Liga Mexicana de Beisbol, del automovilismo... Bueno, hasta las televisoras se nos han acercado”.



Menos la Liga MX.

Sabe la legisladora que las empresas cerveceras son muy poderosas en México, y que están muy metidas en el futbol, pero la intención no es afectar a esta industria: “Ellas hacen su trabajo. Las cerveceras, las tequileras, generan muchos empleos, ganancias, pero los legisladores estamos para legislar y cuidar a la comunidad, la salud de los niños”.

Además de la violencia y la salud, añade que con la regulación también se cuidaría “el abasto del agua. Se han hecho estudios, para tener una cerveza se requieren cuatro litros de agua. Son círculos viciosos”.

Al final de todo, la senadora Lilia Margarita Valdez pide que se tomen las cosas con calma: “Cuando propones cosas de este tipo, todos se espantan, la cuestión es hablar y ver qué se puede hacer para el bien de todos. Es lo importante”.