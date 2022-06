Pablo Aguilar no continuará con Cruz Azul, tras ocho torneos en la institución pone fin a su relación con el club de la Noria.

“Hoy me voy satisfecho por haber entregado todo lo que estaba en mis manos y aportar mi granito de arena para continuar con la grandeza de este club”, escribió el futbolista en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Aguilar llegó a la Máquina para el Apertura 2018 y formó parte del equipo campeón en el Guardianes 2021, es decir, estuvo en la plantilla que rompió con la sequía de 23 años sin título.



“No tengo palabras para expresarles todo el agradecimiento que le tengo a esta gran afición, no me cabe duda que sin su apoyo no hubiéramos logrado tan esperado campeonato que juntos logramos”, agregó el defensa paraguayo.

Pablo aprovecho para agradecer a todas las personas que lo acompañaron en su etapa como ‘Celeste’.

“Me despido con la esperanza de que algún día volver a portar los colores de esta gran institución ya sea dentro o fuera de la cancha”, concluyó.

CRUZ AZUL DESPIDE A PABLO AGUILAR

Cruz Azul confirmó que el defensa Pablo Aguilar no entra en planes del equipo para el Apertura 2022.

La institución se despidió del paraguayo con un emotivo video en sus redes sociales, donde hacen un repaso de algunos momentos en el club.

“Un enorme agradecimiento a tu esfuerzo, Pablo. Muchas gracias por defender estos colores. ¡Eres grande!”.



TÍTULOS DE PABLO AGUILAR EN CRUZ AZUL

Pablo Aguilar comenzó su etapa en Cruz Azul en el Apertura 2018, desde entonces ayudó al equipo en conquistar cinco campeonatos