Víctor Velázquez presidente de Cruz Azul explotó. El dirigente cementero llegó temprano a La Noria para encerrarse en el vestidor con los jugadores a los que prácticamente les leyó la cartilla. Un golpe en el escritorio y un ya basta, así inició la charla con los futbolistas que aceptaron los señalamientos de inicio a fin.

Cruz Azul ha tocado fondo y la directiva no va a soportarlo, la humillación ante el América es algo que no tenía que pasar. Velázquez dejó entrever que habrá multas económicas al plantel si es que no se sube el nivel, si es que no se logra la clasificación a las finales por lo menos vía repechaje. Fue un ya basta contundente.



POTRO

Raúl Gutiérrez tomará la dirección técnica del equipo, en compañía de Marco Antonio Sánchez Yacuta. El Potro quién estaba a cargo del equipo Sub 20 tendrá al fin su oportunidad en un equipo de primera división, en un equipo grande de primera. Gutiérrez fue campeón del mundo Sub 17 en el 2011 y no ha tenido a su cargo un equipo de primera división, y tuvo que irse a Honduras para tener actividad en el Real España.

Puedes leer: "Cruz Azul continúa siendo humillado, ahora en Tiktok se burlan del equipo"



BACA Y CATA

Rafael Baca y Julio César Domínguez fueron de los más señalados en la charla que tuvo el ingeniero Velázquez con el plantel. Este día entrenaron con el primer equipo, pero no se descarta que se vayan a la Sub 20. Lo que es seguro es que a pesar de que tengan contrato, no continuarán en la institución para el próximo torneo.