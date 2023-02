El nombre de Hugo Sánchez una vez más se ha puesto en el radar si se habla de los candidatos para dirigir al Cruz Azul tras el despido del 'Potro' Raúl Gutiérrez.

No es la primera ocasión en que el Pentapichichi suena para tomar el banquillo de La Máquina, pero, para algunos de los compañeros de Hugo en ESPN, para nada tiene argumentos que le valgan estar al frente del equipo cementero.

Durante el programa Futbol Picante, Rafael Ramos le dio con todo al exjugador del Real Madrid y sus aspiraciones por volver a un conjunto de futbol como director técnico.

"No es porque me tenga bloqueado en sus redes sociales, eso no tiene nada que ver. Yo creo que a Hugo le podemos respetar su imagen de Pentapichichi y su bicampeonato (con Pumas en el 2004), pero hoy está desactualizado, desfasado totalmente Hugo Sánchez como para hacerse cargo de una crisis como la de Cruz Azul", dijo el periodista.

Y entonces señaló que 'Hugol' sólo entiende lo que pasa en la Liga MX por lo que observa desde la televisión: "Hugo lo único que sabe del futbol mexicano es lo que ve por la televisión, pero está desactualizado totalmente de muchos escenarios del futbol mexicano".