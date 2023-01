Cristiano Ronaldo es presentado con el Al-Nassr: “Es un contrato único porque soy un jugador único”

Cristiano Ronaldo finalmente fue presentado como jugador del Al-Nassr, el portugués fue recibido en el estadio de su nuevo equipo con su imagen en las pantallas del inmueble.

Previo a tener el primer contacto con los aficionados del club de Arabia Saudita el delantero habló sobre su llegada a esta liga, principalmente por el alto sueldo que percibirá.

“Este contrato es único porque soy un jugador único, así que eso es normal”, comentó CR7.

LEE TAMBIÉN: Inicia el recorrido de los restos de Pelé por calles de Santos



“Rompí todos los récords en Europa y quiero romper algunos aquí también”, aseguró el delantero.

Cristiano Ronaldo contó cuál es su objetivo al fichar con el Al-Nassr.

“Jugué en los equipos más importantes en Europa y para mí ahora Asia es un nuevo reto, estoy orgulloso de mi decisión en mi vida”, exclamó.

De igual forma negó que Al-Nassr haya sido el único equipo con interés para contratarlo.

“Recibí ofertas de Australia, Europa y Portugal, pero di mi palabra para irme Al-Nassr y dije que me gustaría, necesitaba un nuevo reto”, afirmó.



|| @Cristiano’s first statement at the conference before the unveiling pic.twitter.com/dgG1KEpMrR

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023