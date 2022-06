Craig Napier es el primer árbitro en Escocia que se declara homosexual

El árbitro escocés Craig Napier pasará a la historia en el futbol de su país como la primera figura abiertamente homosexual en el futbol de Escocia.

Napier tiene 32 años de edad, es árbitro categoría uno y explicó que decidió compartir su preferencia sexual ya que a mediados de mayo Jake Daniels, jugador de 17 años que milita en el Blackpool, fue el primer futbolista en declararse gay en el Reino Unido.

“Es algo con lo que he vivido durante mucho tiempo. Ha sido un viaje difícil, es realmente importante que la gente como yo esté dispuesta a hacer esto”, dijo el árbitro.



“We need to see the climate change so that people feel they can be their true self and live happily and comfortably in their own skin.”

An important conversation with Category One referee Craig Napier. pic.twitter.com/bYygya2k23

— Scottish FA (@ScottishFA) June 2, 2022