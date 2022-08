La Arena México se tiñó de Verde, Blanco y Rojo. El público no dejo de corear el 'México, México' o el canto que siempre llena de esperanza a un mexicano para poder sobresalir como lo es el 'Sí se puede'. Los bandos técnicos y rudos no existieron. Ambos se unieron por un objetivo: Llenar de gloria a la lucha libre mexicana.

El Consejo Mundial de Lucha Libre celebró una edición más del Grand Prix. Ocho luchadores mexicanos contra ocho del 'Resto del Mundo' (tres estadounidenses, tres puertorriqueños, un japonés y un australiano).

Místico, Ultimo Guerrero ,Atlantis Jr, Soberano Jr, Titán, Templario, Stuka Jr y el Volador Jr, fueron los encargados de representar la bandera tricolor, misma que vistió a la Catedral de la Lucha Libre cuando se entonó el himno nacional por parte de la Banda de Guerra.

El cuadrilátero del Coloso de la Doctores se transformó en un campo de batalla. El cual vio como poco a poco fueron 'cayendo cabezas'. Algunas lamentadas, otras ovacionadas por el espectador.

México remó contracorriente. Volador Jr, fue el único sobreviviente y se encontraba en desventaja, pero su garra y corazón hizo que eliminara primero a Rocky Romero para quedarse al último con el japonés Tiger Mask, un sabio y ganador de este Grand Prix.



Este mano a mano causó demasiadas emociones, pero la definición llegó gracias a un gran mortal hacia atrás desde una de las esquinas del ring que dejó tendido a Tiger Mask, el 'Depredador del Aire' lo cubrió para la cuenta de tres para hacer estallar la Arena México.

El trofeo del Grand Prix se queda en casa, en las vitrinas del Volador Jr, quien ya había ganado en dos ocasiones anteriores, "Esto representa mucho en mi carrera. Romper récord en esta empresa, 89 años de antigüedad, creo que no cualquiera se había llevado este tipo de trofeos, el tercer triunfo para mi vitrina, pero no fue mío fue de toda la gente los mexicanos, de todo el equipo", declaró al término de la lucha.

El público no se cansó de apoyar, a pesar de que en el equipo mexicano hay rencillas, en el Grand Prix se olvidaron y eso lo agradece el 'Depredador del Aire', porque así fue como se pudo lograr el objetivo, "Me quedo con la gente, los gritos que te hacen vibrar, me quedo con mis compañeros que no hubo diferencias, que sí fuimos un equipo. No teníamos que dejar ir esto de casa y aquí tienen el resultado.

El ganador del Grand Prix 2022 quiere estar en el 89 aniversario del CMLL y ya lanzó una advertencia, "Pensaron que se había apagado el Volador, pues no y quiero poner la voz en alto para este 89 Aniversario. Quien se me ponga enfrente para demostrarles de lo que vengo preparado".