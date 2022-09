Atlantis Jr. inició su camino ligada a la victoria en luchas de máscara contra máscara este viernes, cuando destapó a Stuka Jr., pero el joven esteta sabe que para conquistar al exigente público del pancracio hace falta mucho más.

"Sé que no tengo un camino fácil, al contrario, tengo que llenarle el ojo a la afición. Es complicado pero dimos una buena lucha porque la gente lo merecía", valora el heredero del Ídolo de los Niños, quien está por cumplir cuatro años como profesional.

"Vengo empezando en la lucha libre, llegué con la mentalidad de que Stuka tenía más público, pero eso no me desconcentró para nada, me tengo que ganar a ese público, cueste lo que cueste, enfrentar a quien sea", advierte.



Por el momento, nada le quita la sonrisa que provoca la victoria. "Fue una noche redonda, mágica en la que no puedo explicar los sentimientos que me provoca. Esta máscara se la dedico a toda la gente que vino a la arena, que me mandaba mensajes de motivación".

Acepta que era una noche clave para su carrera y no podía desaprovecharla. "Estoy en mi mejor momento y era una gran oportunidad, sabía que este 89 aniversario me iba a llevar a las nubes, con tres años y medio como profesional se dio esta rivalidad y estoy listo para lo venga".