El próximo 11 de marzo, la Selección Mexicana de beisbol hará su debut en el Clásico Mundial ante Colombia y todo parece indicar que su rotación abridora está definida.



De acuerdo con diversos reportes, el ‘Culichi’ Julio Urías será el abridor para enfrentar a la novena sudamericana, en el Chase Field, casa de los D-Backs de Arizona; en ese recinto México disputará todos sus duelos de la Fase de Grupos.

Los otros pitchers abridores para los siguientes enfrentamientos del equipo que comanda Bejamín Gil serán: Patrick Sandoval (Angels), Taijuan Walker (Phillies) y José Urquidy (Astros).



La rotación tricolor quedará de la siguiente manera para los duelos de la Fase de Grupos:

Julio Urías vs Colombia – 11 de marzo

Patrick Sandoval vs Estados Unidos – 12 de marzo

Taijuan Walker vs Gran Bretaña – 14 de marzo

José Urquidy vs Canadá – 15 de marzo

Como parte de su preparación, México tendrá un par de duelos de preparación. El primero será el 8 de marzo ante los Guardians de Cleveland (Goodyear Ballpark) y un día después frente a los Colorado Rockies (Salt River Fields).

