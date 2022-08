Durante el partido entre las Chivas y los Pumas, que el Guadalajara ganó 3-1 en el Estadio Akron, Ramón Morales señaló en redes sociales que fue regañado por la policía en el inmueble rojiblanco.



Fue en su cuenta de Twitter donde mencionó que la policía se acercó a regañarlo, mientras repartía algunos autógrafos a aficionados rojiblancos que estaban cerca de la zona en la que se encontraba el también exseleccionado nacional.

"Me acaban de llamar la atención la policía en el estadio de chivas, porque en el medio tiempo la gente me pidió autógrafos", y en respuesta a él mismo escribió: "Fue la policía No la seguridad del estadio (sic)".





Y fue ahí mismo, en el Twitter, que algunos de sus seguidores le expicaron por qué las autoridades lo fueron a regañar.



El palco en el que Ramoncito se encontraba estaba arriba de la zona para personas en silla de ruedas, por lo que muchos se metieron a ese lugar para ver hacia arriba al ídolo rojiblanco, lo que provocó un tumulto.

Por esa razón, Morales recibió el regaño de la policía, durante el partido en que Chivas logró vencer a los felinos.

Lee también: Esto exige el DT del Feyenoord a Santiago Giménez para que pueda ser titular