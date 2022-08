'Chicharito' Hernández ve "surreal" ser capitán de la MLS en el All-Star contra la Liga MX

El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández calificó este lunes como "surreal" la experiencia de ser el capitán del equipo de la liga estadounidense de fútbol (MLS) en el Juego de Estrellas que los enfrentará a los mejores jugadores del torneo mexicano este miércoles en Minnesota.

El delantero de Los Ángeles Galaxy expresó en una conferencia de prensa que aunque se siente como una "situación surreal" ser de México y capitán de un equipo que se medirá con los mejores futbolistas mexicanos, será una "gran experiencia" que afrontará con "la debida humildad".

Subrayó que se siente "muy agradecido" y "contento y feliz" de ser capitán del equipo del seleccionado de la MLS, pero insistió en no darle mayor importancia, que no "se salga de la perspectiva que merece… Todos pueden ser líderes aquí… No por ser capitán tengo más valor".

Hernández, quien el pasado sábado anotó dos goles contra el Sporting Kansas City y que ya suma nueve esta temporada, dijo que eventos como el juego All-Star "hacen crecer a las dos ligas", porque "ambas ligas necesitan aprender de cada una" y que "la competición es algo que te hace mejor".



Sentado a la derecha del futbolista, el entrenador inglés Adrian Heath, de los Minnesota FC y que dirigirá a las estrellas de la liga estadounidense, sostuvo que cuando llegó al país hace dos décadas la liga mexicana era mucho más competitiva que la MLS, pero que la brecha se ha ido acortando, así que en el partido del miércoles "la atmósfera va a ser tremenda. Se ha vendido todo".

A la izquierda del mexicano, el medio centro del Nashville SC Walker Zimmerman, insistió en "el gran nivel" de competencia que se exhibirá en el partido del miércoles, "una atmósfera de competición" que "no lo ves en otros All-Star".

Sobre su posible participación en el Mundial de Qatar a finales de año, Hernández, el máximo anotador histórico de la selección mexicana con 52 goles, aseguró que siempre trata de hacer lo mejor en el campo con sus equipos con la esperanza de tener el "orgullo, un honor" de que lo seleccionen.

El exsevillista confesó que en el vestuario le gusta escuchar hip hop y reguetón, e indicó que se siente "feliz" también de poder compartir para la ocasión con compañeros como Carlos Vela, del LAFC y también mexicano, a quien considera amigo "desde infantiles" con el que ha compartido anécdotas "divertidas" y "profundas".

Puedes leer: "Eduardo Salvio y su conclusión ante la derrota:"Hay mucha diferencias entre México y Europa"



DIEGO COCCA: EL ALL-STAR BENEFICIA A MLS Y LIGA MX

En una conferencia de prensa posterior, el técnico del seleccionado mexicano, el argentino Diego Cocca, ganador del Balón de Oro como mejor técnico de la temporada 2021-2022, aseguró que independientemente de qué liga "esté mejor" de las dos, con este enfrentamiento las dos ligas van a mejorar.

"La MLS ha crecido muchísimo. Lo mejor de todo es que venir nos hace a las dos ligas crecer y mejorar". El delantero de Chivas Alexis Vega compartió que estar seleccionado para este All-Star es "similar a la selección" nacional, pero "para disfrutar, para dar espectáculo a mucha gente".