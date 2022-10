Demián Bichir, actor mexicano quien ha sido nominado al Óscar, es un gran fanático del futbol. Seguidor acérrimo de las Chivas, fue por algún tiempo miembro del Comité de Futbol del Guadalajara, en las épocas en que Jorge Vergara (QEPD) presidía el club.

Y por este antecedente y conocimiento, el actor radicado en Estados Unidos ha levantado la voz y pide que alguien le explique: "¿Por qué Chicharito no está en la Selección?". En entrevista con Adela Micha, el actor lanzó la pregunta: "¿Alguien me puede explicar por qué el Chicharito no es el centro delantero de la Selección Nacional?".



Ante la nula respuesta de su interlocutora, relanzó: "¿Qué alguien me expliqué? Porque como pintan las cosas, ni al cuarto (partido) llegamos". Aclaró que "siempre he Sido un gran aficionado a la Selección y ahí estaremos (en Qatar 2022), con mucha pasión. Pero... ¿Por qué el Chicharito no es el centro delantero de la Selección?".

Javier Hernández no ha sido llamado desde septiembre del 2019, cuando salieron a la luz algunas indiciplinas cometidas en concentraciones del equipo Tricolor en Estados Unidos y algunas diferencias con federativos en procesos anteriores.

Aunque el futbolista de Los Angeles Galaxy ha querido aclarar estos incidentes con Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana y Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, su regresó al Tricolor no se ha dado, ha pesar de la grave lesión de Raúl Jiménez (pubalgia).