Chessman no se arrepiente de golpear a Adrián Marcelo, advierte que “lo volvería hacer”

El luchador Chessman hace una semanas protagonizó una polémica tras dar una cachetada al conductor y comediante Adrián Marcelo, esta acción le trajo como consecuencia ser suspendido por 2 semanas por la empresa Triple A.

Aunque Chessman ya viajó a Nuevo León para ofrecer una disculpa por su comportamiento con Marcelo, el luchador volvió hablar del caso y asegura que lo volvería a golpear.

En esta ocasión el ‘Asesino de luz roja’ fue invitado al programa ‘SNSERIO’ que conduce Rodrigo Prieto y fue el encargado de cuestionar al luchador cómo vivió el caso, a ello Chessman afirmó que recibió amenazas y otras tantas felicitaciones por darle una cachetada a Marcelo.

“Dos mil o tres mil me felicitaron por cachetearlo y no me arrepiento, lo volvería a hacer”

De igual forma, Chessman se niega a tener una reconciliación con Adrián Marcelo.

“De mi parte no, porque una persona que no respeta, jamás lo va hacer”, expresó el luchador de Triple A.

La agresión de Chessman a Adrián Marcelo ocurrió durante el evento The World is a Vampire.