Checo Pérez terminó quinto en la primera práctica libre del GP de Estados Unidos

Sergio 'Checo' Pérez terminó en el quinto lugar en la primera practica libre del Gran Premio de Estados Unidos, con un tiempo final de 1:37.515. El piloto tapatío durante la competencia utilizó tres juegos de neumáticos suaves.

El español Carlos Sainz (Ferrari) dominó la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, en la que su compatriota Álex Palou (McLaren) fue el segundo mejor piloto no oficial de los cinco que participaron en esta práctica, mientras que Fernando Alonso (Alpine), concluyó sexto.

Getting up to speed Max finishes FP1 in P2 with a 1:37.081 and Checo is P5 with a 1:37.515 #USGP pic.twitter.com/hrzL0m9e3U

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 21, 2022