Checo Pérez terminó décimo en la primera práctica libre del GP de Japón

Inició la actividad en el Gran Premio de Japón con la primera práctica libre, una jornada pasada por lluvia y en la que todos los pilotos sufrieron para alcanzar sus mejores marcas.

Uno de los principales, fue el tapatío Sergio 'Checo' Pérez, quien no tuvo su mejor jornada y terminó la primera jornada en la décima posición con un tiempo final de 1:44.234.



We went out for a paddle A rainy FP1 finishes with Max P6 and Checo P10 #JapaneseGP pic.twitter.com/SAPh3tYgb4

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 7, 2022