Checo Pérez sale por su primer podio del 2023; se corre el GP de Bahrein

Sergio Pérez, piloto de Red Bull, quien largará segundo en el Gran Premio de Bahrein, el primero del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Sakhir, donde logró la primera de sus cuatro victorias en la categoría reina, que “la competencia por detrás va a ser muy intensa”, pero que tiene “una muy buena base en el auto.

“Va a ser muy importante tener una buena arrancada”, explicó Checo, quien saldrá desde la primera fila al lado de su compañero, el neerlandés Max Verstappen —que aspira a ganar un tercer título seguido— y por delante de los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del español Carlos Sainz, que sale en el cuarto puesto.

“Pero lo más importante de todo va a ser la degradación [de los neumáticos], para poder hacer la estrategia que queremos”, afirmó el piloto tapatío, que cuenta 26 podios en la Fórmula Uno y que el año pasado contribuyó, con su tercer puesto en el Mundial de pilotos, a que Red Bull ganara el mundial de constructores.

“Lo bueno es que tengo una buena base en el auto; el balance nos fue cambiando mucho y al final decidimos enfocarlo todo en la carrera. La competencia por detrás va a ser muy intensa”, explicó.

“Ferrari aún no ha mostrado todo su potencial. Charles [Leclerc] no hizo su última vuelta y no sabemos cuál será su potencial real; pero creo que están ahí”, explicó.