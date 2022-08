La Fórmula 1 se encuentra a unos días de retomar la temporada 2022, donde Max Verstappen y Checo Pérez ocupan el primero y tercer lugar del campeonato de pilotos, respectivamente.

Esta situación en Red Bull no les preocupa, por el contrario entienden la diferencia de las habilidades que tienen cada piloto en el monoplaza.

“Ser compañero de Verstappen no es un tarro de miel. A Max le encanta un coche que realmente muerda el frente. No le importa lo que haga la parte trasera si el coche rompe a 300 kilómetros por hora. A Checo Pérez y todos los que estuvieron allí antes dicen que es inmanejable, Max no se preocupa”, dijo Helmut Marko, asesor de la escudería.



El RB18 sufrió adecuaciones para la actual temporada, a dichos cambios se han adaptado de mejor manera Max Verstappen que el piloto mexicano.

“Es un coche que encaja mejor a Max, el factor Verstappen se pone de manifiesto una vez más. Cuando tienes un piloto tan excepcional, es importante usar todo el potencial. Como resultado, es posible que Pérez haya vuelto a lo normal”, agregó Marko.

Será el próximo 28 de agosto cuando Max Verstappen, Checo Pérez y el resto de los pilotos busquen la corona del Gran Premio de Bélgica, de cara a la recta final de la temporada 2022 de la Fórmula 1.