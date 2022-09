Checo Pérez recibió la visita de Sylvester Stallone previo al GP de Italia

Es una costumbre que las celebridades acudan a los Grandes Premios de la Fórmula 1, e incluso que pasen a visitar a los equipos antes de las competencias.

Y eso fue lo que pasó hoy con el mítico actor estadounidense Sylvester Stallone, que visitó a Red Bull y se tomó el tiempo de platicar con Checo Pérez y el jefe del equipo Christian Horner.



Fue la escudería austriaca la que compartió el momento en que 'Rocky Balboa' charló con el piloto mexicano y con el directivo.

Monza recibe la fecha 16 del campeonato 2022 de la máxima categoría, donde Max Verstappen y el equipo de la bebida enegética buscan ampliar su dominio en los campeonatos en disputa.

Getting ready to rumble @TheSlyStallone steps into the Bull Ring pic.twitter.com/qkoonlM3l2

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 11, 2022