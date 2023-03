Los buenos resultados de Sergio 'Checo' Pérez no han sido suficientes para ganarse el apoyo y confianza de cientos de personalidades en la máxima categoría del automovilismo.

Figuras, quienes ver al mexicanos como un piloto más y con nulas posibilidades de hacer algo relevante en la temporada 2023 de la Fórmula 1.

Ahora, el encargado de mostrar su rechazo a Checo Pérez fue la leyenda Mika Hakkinen, bicampeón de la categoría que aseguró que el mexicano no tiene oportunidad ante Max Verstappen.



“No llegas tan lejos si no crees que eres rápido. Pero cuando tienes a un compañero como Max, tienes que ser realista y mirar en el espejo. Tienes que admitir que no puedes vencer a Max. Se necesita algo casi sobrenatural para vencer a Max. Pérez será segundo. No hay dudas al respecto”, mencionó el finlandés a Unibet.

El expiloto, incluso puso en duda el talento del tapatío, detallando que siempre se encuentra en la mejor disposición, recibe la orden y le da la posición a Max Verstappen, una muestra clara de falta de ganas de trascender.

“Parece ser muy obediente. Lo que quiero decir con travieso es que algunas veces el equipo le pide hacer cosas, como hacer ir más lento a otros, y a Sergio no le importa; lo hace, si el equipo lo quiere. Ya sea en la clasificación o en la carrera, él hará lo que le pidan hacer. Pienso que es antideportivo, pero si funciona, funciona”, finalizó.