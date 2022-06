Checo Pérez: Falta mucho, pero mi objetivo es ser campeón de la F1

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez tendrá este fin de semana una nueva oportunidad de subir al pódium en la F1.

Y que mejor que hacerlo en el circuito del GP de Azerbaiyán, lugar de su primer triunfo con Red Bull en la temporada 2021.

Para el piloto mexicano el regreso a esa pista significa un motivo de alegría y lo motiva a repetir para seguir soñando con el campeonato.



"Siempre llegas con la ilusión de hacer bien las cosas, de ganar el domingo. Sin duda es un circuito que me ha ido bien en el pasado, espero repetirlo, pero no es garantía de porque me ha ido bien, pueda hacerlo", mencionó en entrevista para Red Bull Racing.

El tapatío agregó que en su mente el objetivo de la temporada es el campeonato, pero se dijo sabedor que faltan muchas carreras en la temporada.

"Sí, es mi objetivo. Es temprano en la temporada y tenemos mucho campeonato por delante, hay que tomarnos las cosas con calma".

Por último, Pérez recordó lo vivido en Mónaco, al escuchar el himno nacional mexicano, un momento que reconoció como un sueño.

"Fue increíble. Siempre como piloto, sueñas con correr en Mónaco. Ganar es el sueño más grande que tienes, por lo que significa en la historia del automovilismo. Es la carrera que todos soñamos con ganar. Ver cómo tocaban el himno de mi país fue un momento inigualable", finalizó.