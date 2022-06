¿Checo Pérez está en el Top 10? Estos son los sueldos de los pilotos de la Fórmula 1

La Fórmula 1 es uno de los deportes que su popularidad ha incrementado en los últimos años, pero es bien sabido que es uno de los más caros y donde existen mayores ingresos gracias a sus carreras en distintas partes del mundo.

Sin duda para los mexicanos y uno de los conductores que está viviendo un gran momento en la temporada de la Fórmula 1 es Sergio ‘Checo’ Pérez, quien hace unos días logró firmar su renovación de contrato con la escudería de Red Bull.



El piloto nacional extendió su relación con la escudería austriaca hasta el 2024, pero también aseguró una cifra millonaria en cuanto a su salario que lo colocaría como uno de los mejores pagados del circuito.

La Fórmula 1 se maneja de diferente forma a otros deportes. No hay alguna cifra oficial en cuanto al conocimiento de cuántos es lo que los pilotos cobran. Algunas fuentes son los que permiten saber un aproximado de los sueldos.

Checo Pérez tendría un salario anual de más de 10 millones de dólares, aunque a esta cifra no se incluyen los bonos que pudiera conseguir de acuerdo con sus resultados, por lo que sus ingresos aumentarían hasta los 27 millones de dólares. También hay que sumarle la cantidad que sume por los patrocinios que tenga.



We were not perfect today, there’s so many things to improve and to understand.

But at the end of the day was a great result for the team. Congratulations to @Max33Verstappen who had an excellent race and to the whole team.

Now on to Canada! #azerbaijangp pic.twitter.com/pv2nq9Tedg

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 12, 2022