Checo Pérez, el piloto de Fórmula 1 que vivió en un restaurante en Alemania

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez se ha convertido en un ejemplo para las nuevas generaciones, quienes lo ven como un referente de que los sueños se pueden volver realidad con la combinación de trabajo y esfuerzo.

El piloto tapatío ha vivido diferentes etapas en su trayectoria, pero sin duda una de la más importantes y que marcó su vida es la que tuvo en Alemania a los 15 años.

Fue mediante su cuenta de Twitter, donde el hoy piloto de Red Bull compartió una fotografía en el restaurante donde vivió en sus primeros años en Europa.



“¡Este restaurante en Alemania fue mi casa a los 15 años! Dejé México en busca de un sueño muy lejano. ¡Nunca dejen de luchar por sus sueños por más lejanos y locos que sean!”.

This place in Germany was my home when I was 15 years old. I left Mexico chasing the impossible dream!

Never give up on your dreams, keep fighting for them no matter how distant and crazy they seem.#DreamOn #NeverGiveUp pic.twitter.com/o85WAT3cNE

