Charlyn Corral pide limpieza a las Selecciones Femeniles y la explicación del por qué no la convocan

Ahora que la Selección Mexicana Femenil ha tocado fondo, Charlyn Corral pide que se empiece dese cero, que todo se limpie y que le expliquen el por qué no es llamada a la Selección. Desde los Panamericanos de 2019, Charlyn ha sido vetada del equipo nacional y ella acepta que parece una represalia porque no es de las que se quedan calladas.

"No me deja de sorprender lo que pasa con la Selección. Desde que llegué a México trabajo para que mi club esté en lo más alto posible, llegamos a una final", comentó la hoy jugadora del Pachuca.



Del otro tema, "de su ausencia de la Selección, estoy igual que ustedes. Parece que para algunos mi trabajo no existe, pero yo trabajo. Muchas jugadoras me respetan por lo que he hecho y lo que estoy haciendo y en otros lugares parece que no es así".

Lo que quiere es, "saber la razón y en todo caso saber qué puedo hacer para remediar esto". Sabe Charlyn que no le cae bien a todo el mundo. "Acepto que quizá tengo un carácter especial y quizá sí, no me he quedado callada y eso le ha molestado a algunos. Pero nunca tuve problemas con mis compañeras, con gente de mi cuerpo técnico. No hubo acercamientos cuando me lesioné la rodilla".

Ahora que la Selección quedó fuera del Mundial y los Juegos Olímpicos, "ahora no se cumplió un objetivo, creo que es momento de empezar de cero y que se limpien todos esos roces...".

Sabe que es "una jugadora incomoda pero no con mis compañeras, sino con la gente que cuando digo algo no les gusta. Pero quisiera saber qué pasa, qué fue lo que dije, porque la vida de una futbolista es corta, me recupere de mi lesión y que eso no se valore...". Enalteció el trabajo de Ana Galindo en las menores, pero advirtió, "estar en la mayor es otra cosa".