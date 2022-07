Charlyn Corral con la conciencia tranquila ante el veto de la Selección Mexicana

Charlyn Corral ha estado “borrada desde el 2018”, de las Selecciones Femeniles de México, todos dicen que porque es conflictiva, pero ella argumenta que se confunde eso, con ser sincera.

En declaraciones para ESPN, Charlyn se dice dolida por la eliminación de la Selección Mexicana Femenil del Mundial del 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, pero dispuesta a colaborar, con lo que venga.

“Soy franca, hablo con respeto y no me achico ante nadie. Estoy borrada desde el 2019, me han tachado de conflictiva, pero yo tengo la conciencia tranquila”, comentó en la entrevista.

Charlyn entró en polémica cuando Leonardo Cuéllar era técnico de la Femenil, después lo hizo con su hijo Christhoper y con Eduardo Medina, sus predecesores. A todos criticó y comenzó a ser convocada.



En la era de Mónica Vergara, ha sido borrada. “Se inventan cientos de versiones al respecto, y me duele, me duele que se dicen muchas cosas de mí y me duele no poder ayudar.

Cuando estoy en la cancha doy lo mejor de mí, intento ser líder y compañera, y cuando he hablado, lo hago por todas, no por mi beneficio”.

Vio con dolor como el equipo mexicano perdió de manera humillante en el Campeonato W de la Concacaf, celebrado en Monterrey.

“Sabía que podía ayudar, dentro o fuera de la cancha, pero no me dejaron, y no sólo por los goles, también se ayuda con experiencia, con liderazgo, en fin, pero estoy dispuesta a continuar, hasta el 2027 si es necesario”.