Champions League: Horarios y canales para el martes 6 de septiembre

Este día inició la Jornada 1 de la UEFA Champions League con los duelos Dinamo Zagreb vs Chelsea y Borussia Dortmund vs FC Copenhague.

Sin embargo, la cartelera de la Jornada 1 de la Liga de Campeones continuará con los siguientes encuentros:

PSG vs Juventus/ 14:00 horas/ HBO Max y TNT

Celtic FC vs Real Madrid/ 14:00 horas/ HBO Max

Sevilla vs Manchester City/ 14:00 horas/ HBO Max y Cinemax

RB Salzburg vs AC Milan/ 14:00 horas/ HBO Max

RB Leipzig vs Shaktar/ 14:00 horas/ HBO Max

Benfica vs Maccabi Haifa/ 14:00 horas/ HBO Max

Mañana la primera fecha continuará con más partidos. Algunos muy interesantes como Inter vs Bayern Munich, Napoli vs Liverpool o Atlético de Madrid vs Porto.

Serán ocho duelos más para finalizar la primera jornada de la UEFA Champions League 2022-23, previo al parón por el Mundial Qatar 2022.