Carolina Panthers se la jugará con P.J Walker contra los Falcons

Charlotte.— La actuación anterior de P. J. Walker no pudo ser peor.

El quarterback de los Panthers completó tres de 10 pases, para nueve yardas con dos intercepciones, y fue enviado a la banca de Carolina, mientras el equipo perdía 35-0 al medio tiempo del juego contra los Bengals de Cincinnati.

Sin embargo, a pesar de la calificación de 0.0 para Walker, y con los suplentes Baker Mayfield y Sam Darnold considerados saludables para jugar, el entrenador interino de los Panthers —Steve Wilks— se queda con P. J. para el juego de esta noche, contra los Falcons de Atlanta (4-5).

Una semana corta influyó en la decisión, pero Wilks dijo que también es un reflejo de lo bien que jugó Walker en la derrota de Carolina —en tiempo extra— ante los Falcons (37-34) el 30 de octubre, en Atlanta. Aquel día, lanzó para 317 yardas, incluido un pase de touchdown que —en ese momento— empató el juego a 34.

Esa jugada podría haber conducido a una victoria si D. J. Moore y Stephen Sullivan no hubieran sido penalizados con 15 yardas por quitarse los cascos, como parte de una estridente celebración en la zona de anotación, y el pateador Eddy Piñeiro hubiera logrado un gol de campo para tomar ventaja.

Sin embargo, Walker no pudo seguir con ese ritmo y tener una salida sólida en contra de los Bengals de Cincinnati.

“Como quarterback, no puedes dejar que eso te afecte”, dijo Walker. “Para mí, es sólo salir y ser tú. No salgas y cambies tu juego. No salgas y te quites la agresividad; hay que ser agresivamente inteligente. Esa es la forma en que tienes que abordar esta semana”.