Campeón del Abierto de Los Cabos anhela defender su corona contra Medvedev

Cameron Norrie, vigente campeón del Abierto de este puerto, regresó a tierras mexicanas, donde ganó su primer título ATP (2021), por lo que viene a refrendar su corona y acepta el riesgo de hacerlo contra el mejor del mundo, Daniil Medvedev.

“Si me preguntas ahora mismo y me dices ‘vas a jugar la final contra Daniil’, lo acepto. Me encantaría hacerlo, creo que sería la preparación perfecta para el US Open”, expresó el británico, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

La emoción de contar con la participación de Medvedev en el torneo mexicano no sólo invade al público, también a Norrie, quien reveló su admiración por el ruso. Cameron lo considera el segundo mejor tenista actualmente en cancha dura, por debajo del serbio Novak Djokovic.

“Es increíble para el torneo tenerlo aquí, es el número uno del mundo en este momento; además, es mi tenista favorito, me encanta verlo jugar y me encanta ver su ascenso al número uno”, dijo, emocionado.



Norrie contó que en las últimas semanas ha estado muy cerca del actual líder del tenis mundial, de quien resalta su papel como deportista, pero también como persona: “Es un tipo agradable, he estado practicando con él en las últimas dos semanas; de hecho, fue en Francia, así que ambos conocemos bastante bien el juego del otro”.

El tenista británico actualmente es el número 12 en el ranking de la ATP, y en este 2022 demostró que jugar en México le favorece. Incluso, está acostumbrado a jugar contra los mejores, por lo que se motiva.