Buscan la creación de la Comisión Nacional de Lucha Libre

La falta de una regulación clara de la lucha libre profesional, disciplina que está cerca de cumplir 90 años de existencia, es una rezago que existe desde hace muchos años en México. Existen comisiones locales en varios estados de la República Mexicana, las más fuertes, ubicadas en la Ciudad de México y el Estado de México. La primera, con el luchador El Fantasma a la cabeza; la segunda, con Juan José Herrera al frente.

La existencia de una Comisión Nacional de Lucha Libre para agrupar a todas las organizaciones que existen en el país, y para regular el deporte de los costalazos ha sido una posibilidad latente que podría volverse realidad dentro de unos meses. Daniel Aceves, medallista olímpico mexicano en lucha grecorromana, durante los Juegos Olímpicos de 1984, aseguró este martes que solicitará en los próximos días, la creación de la Comisión Nacional de Lucha Libre a Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).



"Lo haremos dentro del marco de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en su Título Cuarto, Artículo 87, que señala la posibilidad de la CONADE de constituir comisiones nacionales del deporte profesional", señaló tras entregar reconocimientos a luchadores profesionales por su participación en el 'Día Internacional del Deporte'.

"En México requerimos una Comisión Nacional de Lucha Libre, así que estaremos formalizando esta petición a la CONADE para que constituya esta comisión. Esta Comisión hará que todos los actores de la lucha libre sean parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), lo cual los hará sujetos de derechos como la Seguridad Social. De darse este este logro, los luchadores y luchadoras podrán ser reconocidos a traves del Registro Único del Deporte (RUD)", detalló el también Director de la Fundación Alfredo Harp Helú.

Al respecto, el gladiador del Consejo Mundial de Lucha Libre, Guerrero Maya Jr., comentó. "Suena interesante, ya hay comisiones, pero la idea es que las forme gente que tiene una visión y un objetivo claro de lo que es la lucha libre, con lo cual pueden lograrse cosas buenas. Me gustaría que este proyecto se cumpla y se hagan cosas importantes para que el luchador esté mejor preparado en aspectos que van más allá de la lucha libre, lo cual le daría un giro total a la carrera de los profesionales de la lucha libre".

Mephisto, también esteta del CMLL, agregó. "Me parece perfecto, ya hubo alguna vez el Sindicato de luchadores, así que no estaría mal ver por el bien de cada uno de los compañeros, que desde el que lucha en la arena más modesta tenga los derechos, como la seguridad social y todos las posibilidades que se no ha negado por tantos años, sería un gran paso".

Cabe recordar que en junio del 2021, el Sindicato Nacional de Luchadores fue reactivado, dirigiendo especial atención a profesionales de ese deporte en retiro, aunque a él, puede unirse cualquier luchador o luchadora en activo.