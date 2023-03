Mariana Juárez cumplirá el próximo 22 de mayo un cuarto de siglo como boxeadora profesional, veinticinco años de intercambiar golpes y romper barreras sobre el ring.

Una carrera en la que la nacida en la Ciudad de México no se rinde ni baja los guantes, todo lo contrario, la mujer de 43 años encara a sus detractores.

"Mucha gente me critica con mi edad, dice que ya estoy vieja pero la verdad me encontré con una frase de María Félix donde dice que ‘La Doña’ es por el respeto que se ha ganado a lo largo de su carrera y así soy yo, por lo que he hecho como profesional… me va bien ese apodo”, presume la capitalina.



Cansada de las etiquetas que suelen ponerle, “mismas que nadie les pide”, exige respeto a sus incontables rounds. “Sigo aprendiendo de las buenas experiencias y sobre todo de las malas; aún tengo pila para demostrar que tengo de sobra lo que le falta a quienes me llaman de modo despectivo 'vieja', voy en busca de mi cuarto campeonato y a dejar muy alto mi legado”.

El próximo 10 de diciembre volverá al ensogado y la hidalguense Leticia Uribe será su rival, en la ciudad de Monterrey.

“Tiene experiencia, ha enfrentado a otras campeonas mundiales, es alta, cuenta con un buen alcance, velocidad de puños y es muy aguerrida, así que no será una noche tranquila para mí, pero confío en todo lo que sé para salir con el puño en alto”, valora quien ganó fama apodada como la 'Barby'.

Mariana Juárez suma más de setenta peleas en su foja, con 55 triunfos en su cuenta y arrastra dos decisiones dividas en contra en su más recientes combates, ante Jackie Nava y Yamileth Mercado.

