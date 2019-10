Muere boxeador cuatro días después de ser noqueado

El boxeador Patrick Day falleció esta tarde a los 27 años de edad debido a una lesión cerebral traumática que sufrió en su pelea del sábado 12 de octubre en Chicago. La empresa DiBella Entertainment comunicó que Day estuvo rodeado por su familia, amigos más cercanos y miembros de su equipo de boxeo, incluido su mentor, amigo y entrenador Joe Higgins.

"En nombre de la familia, el equipo de Patrick y las personas más cercanas a él, estamos agradecidos por las oraciones, las expresiones de apoyo y la efusión de amor por Pat que han sido amorosas desde su lesión”.

Rest In Peace.

Patrick Day was always kind, happy and an exceptional good man who was outstandingly passionate about boxing. We will always remember you for all of that. pic.twitter.com/v506g26nmX

— World Boxing Council (@WBCBoxing) October 16, 2019