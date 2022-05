La gente que está cerca de Saúl Álvarez , intenta convencerlo de que no es adecuada la revancha con Bivol, no por ahora, por más caliente y frustrado que esté. Buscan persuadirlo para que siga con la idea de la trilogía ante Golovkin en septiembre, además de que está firmada por contrato. Los amigos del Canelo, le piden que se serene y no se exponga a otra derrota de forma consecutiva.