Luego de que Julio César Chávez Jr. ya no salió a pelear el sexto round y que eso provocara su derrota por nocaut técnico ante el estadounidense Daniel Jacobs, el medio boxístico criticó al púgil mexicano.

Periodistas, peleadores y comentaristas coincidieron en que la actuación del Junior fue pobre, en lo que fue su primera pelea de importancia desde su combate con Canelo Álvarez en 2017.

Dan Rafael (Uno de los periodistas de boxeo más prestigiosos de la actualidad)

"Una de las citas patéticas de Chávez Jr. posterior a la pelea: amaría tener una revancha. Me dio cabezazos. (Jacobs) dio una pelea sucia y el referí nunca le quitó un punto. Pude continuar haciendo el trabajo sucio

Jacobs nunca peleó sucio."



1 of Chavez's pathetic post-fight quotes: “I’d love to have a rematch. I got head butted. He fought a dirty fight & (the referee) didn’t even take a point away. He would have been able to continue doing the dirty work.” (Jacobs didn't fight dirty at all) #JacobsvsChavezJr #boxing — Dan Rafael (@danrafaelespn) December 21, 2019

André Berto (Ex campeón del mundo peso welter)

"No entiendo a Chávez Jr. No dio el peso, se negó a hacer una prueba antidopaje, lo que movió la locación de la pelea. Luego se retira de la pelea y deja el ring cuando le lanzan basura y latas. ¿Por qué sigues avergonzando a tus amigos?"

I just don’t understand Chavez Jr. Didn’t make weight, dodged the drug test so they moved Fight location. Then he quits on the stool smh. Came in 2 cheers and left with trash and beer cans thrown at u leaving the ring. Why u keep embarrassing your pops, go sit yo ass down!! — Andre Berto (@AndreBerto) December 21, 2019

David Faitelson (Periodista de ESPN)

Con todo el cariño, admiración y respeto que tengo por Julio César Chávez padre, llegó el momento en que Julio César Chávez Junior se retire del boxeo profesional...

Basta de pretextos y de buscar culpables, su carrera se extinguió...

Leonardo Riaño (Comentarista de Televisa)

Que palabra se les viene a la mente?

A mi : DECEPCIÓN



https://t.co/2DXyxLH4eZ — Leonardo Riaño (@TotalmenteLeo) December 21, 2019

José Ramón Fernández (Periodista de ESPN)

Es una pena, una lástima y una vergüenza ver a Julio Cesar Chávez Jr pelear. Por dignidad y por respeto al box, pero sobretodo a su padre no puede volverse a subir a un ring. BASTA.



Es una pena, una lástima y una vergüenza ver a Julio Cesar Chávez Jr pelear. Por dignidad y por respeto al box, pero sobretodo a su padre no puede volverse a subir a un ring. BASTA. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) December 21, 2019



