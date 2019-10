Yankees siguen con esperanza ante los Astros

El zurdo James Paxton apeló a una brillante actuación en la loma para mantener con vida a los Yankees de Nueva York en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, para ayudar a los Mulos a ganar 4-1 a los Astros de Houston en el Juego 5.

Paxton tuvo una labor de seis entradas completas, en las que lanzó pelota de cuatro imparables y sólo toleró una carrera en el primer episodio.

El buen desempeño del zurdo vino acompañado de una ofensiva tempranera e inesperada que permitió Justin Verlander, el abridor y as de los texanos.

Apenas en el primer inning, DJ LeMahieu conectó un cuadrangular solitario por el jardín derecho, que le permitió emparejar el partido, luego de que Houston se pusiera al frente en la pizarra con una carrera después de un lanzamiento descontrolado de Paxton.

Más tarde en esa misma entrada, Verlander toleró su segundo cuadrangular de la noche cuando Aaron Hicks conectó por la pradera derecha, que se llevó por delante a la registradora a Aaron Judge y Gleyber Torres. Fue su primer

jonrón desde julio.

Verlander detuvo la hemorragia de carreras a partir de la segunda entrada y lanzó seis innings más con una labor que incluyó nueve ponches.

Sin embargo, la ofensiva de los Astros no respondió, en parte, por la labor de Paxton y el resto del bullpen de los Bombarderos del Bronx.

El diestro Tommy Khanle y el zurdo Zach Britton se combinaron para sacar dos entradas en blanco y dos ponches, mientras que el cubano Aroldis Chapman entró en el noveno inning para dejar sin posibilidades a los Astros y, de paso, asegurar el salvamento.

Los Yankees sobrevivieron a Houston con un ataque tempranero y una brillante labor de Paxton, pero eso no significa que hayan librado la tormenta.

Hoy, tentativamente, tendrían que enfrentar al otro as de los Astros, el diestro Gerrit Cole, quien abrirá el sexto juego de la serie y que está lanzando la mejor pelota de su vida, con un microscópico 2.50 de carreras limpias permitidas durante la presente campaña.

Los Mulos, por su parte, depositarán sus esperanzas en que despierte su ofensiva y que vuelvan a tener otra buena actuación en la lomita.

