Naranjeros, con la primera mujer entrenadora en su staff

Los Naranjeros de Hermosillo, de la Liga Mexicana del Pacífico, hicieron historia al tener a la primera mujer entrenadora en la organización, luego de contar con Justine Siegal como parte de sus entrenadores en el juego en el que los sonorenses vencieron a Los Mochis.

Siegal, quien también fue la primera entrenadora en ser firmada por una organización de las Grandes Ligas, formó parte del grupo de entrenadores de los Naranjeros en el partido del viernes pasado, debido a que coincidió su presencia en la región junto a la serie de pláticas que está teniendo sobre igualdad de género en el beisbol.

Siegal, quien fue instructora con los Atletics de Oakland en 2015, usó el número 42 en su franela, en honor a Jackie Robinson, el legendario pelotero que promovió la inclusión de beisbolistas de raza negra en las Grandes Ligas.

Leer también: Paola Longoria se corona en Turkey Shoot; obtiene su título 101

"No puedo creer que haya usado el número en honor de mi héroe", dijo la estadounidense. El 42 no puede usarse en ninguna organización de MLB, salvo en el día en el que se conmemora a Jackie Robinson.

En los días posteriores, Siegal se trasladó a Mazatlán para continuar con la serie de pláticas a mujeres para la igualdad de género en la pelota.

Leer también: ¿Dónde ver la semifinal Rayadas vs América de la Liga MX Femenil?



I’m in Mazatlán, can’t wait for “Mujeres en el Diamante” tomorrow and will be guest coaching with @venadosbase on Tuesday. Thank you @usconsalutaher @venados_mzt pic.twitter.com/lJhgdGGiZV

— Justine Siegal (@justinebaseball) November 24, 2019